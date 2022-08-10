МИД РФ: Россия и США обсудят ситуацию с приостановкой инспекций по ДСНВ-3

В дипведомстве подчеркнули, что с юридической точки зрения позиция РФ по данному вопросу хорошо проработана.

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Россия и США будут обсуждать приостановку инспекций в рамках ДСНВ-3. Штатам необходимо будет определиться с тем, как они хотят поступать дальше. Об этом рассказал замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

«Это технический вопрос. Прежде чем обсуждать вопрос широко и публично, его необходимо рассмотреть специалистам в области договора, инспекционной деятельности», - подчеркнул он, передает РИА Новости.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за США. Как отметили в ведомстве, действия Штатов лишают Россию права на инспекции в Америке.

«Это является предметом того, о чем наши специалисты будут разговаривать с американцами», - добавил Вишневецкий.

Он подчеркнул, что теперь будут взаимные обсуждения, а «после последует какая-то реакция США».

«Я не думаю, что она последует очень быстро, им потребуется все основательно изучить и понять, что они хотят делать дальше», - объяснил дипломат.

По его словам, с юридической точки зрения позиция РФ хорошо проработана, предложения со стороны Москвы предусмотрены договором.

Ранее в МИД РФ заявили, что намерение США инспектировать российские объекты в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений стало «спусковым крючком».