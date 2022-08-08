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Россия закрыла для США объекты для инспекции в рамках ДСНВ

Сергей Лебедев
19:59 08.08.2022
На такой шаг пришлось пойти из-за стремления Америки явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии.
Россия закрыла для США объекты для инспекции в рамках ДСНВ
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В понедельник Россия официально информировала по дипломатическим каналам США о том, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений свои объекты. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В заявлении ведомства отмечается, что на такой шаг пришлось пойти из-за стремления Америки явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии и дают односторонние преимущества для Вашингтона. Более того, все складывалось таким образом, что Россию фактически лишали права на осуществление инспекций на территории США.

«Наша цель – исключить подобную неприемлемую ситуацию и обеспечить функционирование всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось при его согласовании и введении в силу. Сейчас эти принципы не выдерживаются», - говорится в заявлении МИД.

В министерстве напомнили, что США и их союзники закрыли небо для самолетов, которые доставляют российские инспекционные группы. При этом со стороны РФ нет подобных ограничений.

«Дополнительные затруднения для следующих в США российских инспекторов и членов экипажей российских воздушных судов возникают вследствие ужесточения – опять же в рамках инспирированных Вашингтоном антироссийских односторонних ограничительных мер – визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования», - добавили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что принятые меры носят временный характер. После разрешения имеющихся проблемных вопросов, Россия готова отменить изъятия.

Напомним, сегодня стало известно, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

Также в состав делегации вошли заместитель министра Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН в США Василий Небензя и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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