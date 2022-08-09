В МИД РФ прокомментировали ситуацию вокруг инспекционного режима ДСНВ

Сергей Рябков подчеркнул, что на фоне сложившихся отношений России со странами Запада появились дополнительные препятствия для возобновления инспекционной деятельности по Договору.

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Намерение Соединенных Штатов Америки инспектировать российские объекты в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений стало «спусковым крючком». Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос журналистов о временном выведении российских объектов из-под инспекционного режима Договора о СНВ.

«Непосредственным "спусковым крючком" стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация», - сказал Рябков.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что на фоне сложившихся отношений России со странами Запада появились дополнительные препятствия для возобновления инспекционной деятельности по Договору.

Речь идет об отсутствии по вине западных государств стабильного авиасообщения, игнорировании обращений российской стороны о подтверждении возможности пролета самолетов из России с инспекторами через воздушное пространство транзитных стран, различных визовых проблемах при транзите, а также трудностях с осуществлением платежей за услуги в ходе инспекций.

«Призываем США отказаться от контрпродуктивных действий, не идущих на пользу делу, и продолжить плотное взаимодействие в целях скорейшего возобновления предусмотренных Договором инспекционных мероприятий на реалистичной и равноправной основе. Это отвечало бы интересам обеих сторон», - подытожил он.

В понедельник Россия официально информировала по дипломатическим каналам США о том, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений свои объекты. На такой шаг пришлось пойти из-за стремления Америки явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии.