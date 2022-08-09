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МИД РФ: Департамент секретариата ООН сорвал поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Игнат Далакян
15:19 09.08.2022
Согласно заявлению МИД РФ, этим воспользовались власти в Киеве для усиления своих провокаций и обстрелов атомной станции.
МИД РФ: Департамент секретариата ООН сорвал поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была в последний момент сорвана Департаментом безопасности секретариата Организации Объединенных Наций. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«В самом плотном взаимодействии с агентством нам удалось снять все непростые вопросы, связанные с организацией и проведением столь сложного в нынешних условиях мероприятия. Однако в последний момент "красный свет" был включен Департаментом безопасности Секретариата ООН. Поездка была сорвана. Этим воспользовались власти в Киеве для усиления своих провокаций и обстрелов атомной станции», - говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве отметили, что Российская Федерация со своей стороны готова к оказанию максимально возможного содействия в решении всех организационных вопросов.

Ранее власти Запорожья заявили, что атомная электростанция будет дополнительно защищена средствами ПВО после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Как отметил глава администрации региона Евгений Балицкий, Запорожская АЭС работает в штатном режиме, но с повышенной степенью защищенности.

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