«Капитализм с человеческим лицом»: эксперт объяснил отставку японского правительства

Во многом, по мнению эксперта, это связано с тем, что Запад наложил санкции на Российскую Федерацию.

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Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе со «Звездой» объяснил, почему правительство Японии ушло в отставку.

«В Японии очень сильный рост инфляции сейчас. Цены растут на мировых рынках, а Япония очень связана с ними. Япония - это экспортоориентированная страна. И во-вторых, инфляция связана с ростом цен на энергоносителей. Потому что Япония зависит на 100% от импорта энергоносителей: нефти, газа, угля», - рассказал Кистанов.

Во многом, по мнению эксперта, это связано с тем, что Запад наложил санкции на Российскую Федерацию. Согласно его словам, G7 по газу и нефти взял курс на снижение зависимости, а Япония является членом этой «семерки».

«Вот это все очень бьет и по потребителям. Цены растут на продовольствие, электричество, газ внутри страны. Кисида должен принимать срочны меры», - объяснил эксперт.

Как рассказывает Валерий Кистанов, премьер-министр Японии Фумио Кисида разрабатывает новый курс - «капитализм с человеческим лицом», но что это такое будет - пока неизвестно.

«Сейчас он будет создавать новый кабинет. Кабинет будет разрабатывать эту стратегию нового капитализма. Капитализм по-японски», - сказал Кистанов.

Ранее на специальном заседании кабинета министров правительство Японии ушло в отставку. Немногим позднее объявлен состав нового японского правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой.