В Японии представили новый кабмин

В течение дня члены правительства вступят в должности после церемонии утверждения императором Японии Нарухито.

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В Японии объявлен состав нового правительства. Членов кабмина представил его генеральный секретарь Хирокадзу Мацуно. Так, новым министром обороны назначен Ясукадзу Хамада, ранее занимавший этот пост. Его предшественник стал советником по нацбезопасности.

Вопросами цифровизации займется экс-глава внешнеполитического ведомства страны Таро Коно, министерство здравоохранение возглавит Кацунобу Като, пишет РИА Новости.

Свои портфели удалось сохранить действующему министру иностранных дел, главе Минфина, транспорта и туризма. Ранее стало известно, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку на фоне роста инфляции и цен на продовольствие и топливо в стране.