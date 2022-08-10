В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Японии представили новый кабмин

Ян Брацкий
08:58 10.08.2022
В течение дня члены правительства вступят в должности после церемонии утверждения императором Японии Нарухито.
В Японии представили новый кабмин
© Фото: By Mc681, Own work, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
Читайте нас на:

В Японии объявлен состав нового правительства. Членов кабмина представил его генеральный секретарь Хирокадзу Мацуно. Так, новым министром обороны назначен Ясукадзу Хамада, ранее занимавший этот пост. Его предшественник стал советником по нацбезопасности.

Вопросами цифровизации займется экс-глава внешнеполитического ведомства страны Таро Коно, министерство здравоохранение возглавит Кацунобу Като, пишет РИА Новости.

Свои портфели удалось сохранить действующему министру иностранных дел, главе Минфина, транспорта и туризма. Ранее стало известно, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку на фоне роста инфляции и цен на продовольствие и топливо в стране.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:16 В стране и мире
Видео
Укол «Рапирой»: как подразделения ДНР теснят ВСУ под Авдеевкой
08:36 В стране и мире
Видео
Взрыв на трассе: в США потерпел крушение легкомоторный самолет
07:58 В стране и мире
Власти КНР заявили, что не откажутся от применения силы ради воссоединения с Тайванем
07:27 Армия
Видео
Охотники за минами-ловушками: как работают саперы ЦВО в Донбассе
06:43 В стране и мире
Страны ЕС прекратили закупку российского угля
Популярное
Видео
МО РФ: батальон 14-й мехбригады ВСУ самовольно покинул позиции в ходе наступления ВС РФ
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.