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Правительство Японии ушло в отставку

Ян Брацкий
06:26 10.08.2022
Новый кабинет министров под руководством премьера Фумио Кисиды будет сформирован в скором времени.
Правительство Японии ушло в отставку
© Фото: Tanja Houwerzijl, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Правительство Японии ушло в отставку. Это произошло на специальном заседании кабинета министров, сообщает агентство Kyodo. Новый состав кабинета, как ожидается, огласят в скором времени. Его возглавит премьер-министр Фумио Кисида.

Перестановки в правительстве Японии ожидались в начале осени, однако Кисида ускорил процедуру ради продвижения концепции «нового капитализма», уточняет издание. Необходимость принятия кадровых решений также продиктована ростом инфляции и цен на продовольствие и топливо в стране.

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