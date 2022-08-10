Новый кабинет министров под руководством премьера Фумио Кисиды будет сформирован в скором времени.

© Фото: Tanja Houwerzijl, Keystone Press Agency, Global Look Press

Правительство Японии ушло в отставку. Это произошло на специальном заседании кабинета министров, сообщает агентство Kyodo. Новый состав кабинета, как ожидается, огласят в скором времени. Его возглавит премьер-министр Фумио Кисида.

Перестановки в правительстве Японии ожидались в начале осени, однако Кисида ускорил процедуру ради продвижения концепции «нового капитализма», уточняет издание. Необходимость принятия кадровых решений также продиктована ростом инфляции и цен на продовольствие и топливо в стране.