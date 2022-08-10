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В МО РФ заявили об уничтожении крупного склада украинских боеприпасов на территории ДНР

11:57 10.08.2022
Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих, более 6 000 артиллерийских снарядов и минометных мин, а также семь единиц автомобильной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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ВКС России нанесли ракетные удары по Красногоровке в ДНР и уничтожили крупный склад боеприпасов 54-й механизированной бригады, заявил на брифинге 10 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В результате этих ударов противник понес потери как в личном составе, так и в технике и боеприпасах. Так, по словам представителя российского военного ведомства, уничтожены до 30 украинских военных, более 6 000 артиллерийских снарядов и минометных мин, а также семь единиц автомобильной техники.

Конашенков отчитался об ударах по пунктам временной дислокации 93-й механизированной бригады ВСУ в районе Андреевки под Харьковом и ликвидации до ста националистов и более 20 единиц военной техники.

Как утверждает представитель Минобороны, под поселком Пески 56-я мотопехотная бригада ВСУ потеряла до 70% своих бойцов и утратила боеспособность. Большая часть мобилизованных украинцев отказалась идти не передовую и дезертировала, добавил Конашенков.

Ранее корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев в своем сюжете рассказал, как военные ДНР учатся управлению комплексами «Уран-6». Эти дистанционно управляемые аппараты можно использовать для разминирования самых сложных и опасных участков.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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