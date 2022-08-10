МО РФ: в районе поселка Пески уничтожено до 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ

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Российские ВКС точными ударами в районе населенного пункта Пески Донецкой Народной Республики уничтожили до 70% личного состава 56-ой мотопехотной бригады ВСУ, которая после этого утратила боеспособность. Об этом на специальном брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава. Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины, отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали», - заявил Конашенков.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины, добавил он.

Кроме того, ВКС России нанесли ракетные удары по Красногоровке в ДНР и уничтожили крупный склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. В результате этих ударов противник понес потери как в личном составе, так в технике и боеприпасах. Так, по словам представителя российского военного ведомства, уничтожены до 30 украинских военных, более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин, а также семь единиц автомобильной техники.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов