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Роботы на страже безопасности: как военные ДНР учатся управлению комплексами «Уран-6»

Андрей Лазарев
16:04 09.08.2022
Дистанционно управляемые аппараты можно использовать для разминирования самых сложных и опасных участков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские саперы международного противоминного центра передают опыт  расчетам Народной милиции ДНР. Местом для практических занятий выбран аэропорт Мариуполя. На его территории еще достаточно работы для саперов.

Изучив теорию, военнослужащие переходят к реальной работе в полях с использованием роботехнических комплексов «Уран-6». Сначала, конечно, необходимо пройти инструктаж. Для саперов Народной милиции республики это первый экзамен по поиску и обезвреживанию боеприпасов на гусеничных роботах «Уран-6».

Робот может работать при любых погодных условиях и на любой местности. Плотный грунт, снег, песок, даже горы ему нипочем, а оператор может управлять сапером на расстоянии в один километр. «Ураны» оснащены катковым, бойковым и фрезерным тралами. Именно с их помощью робот перемалывает, продавливает и разрезает тяжелый грунт. На пути могут встретиться различные виды боеприпасов - от неразорвавшихся гранат до противопехотных мин. Первая опасная находка - как раз противопехотная мина нажимного действия. Робот нашел ее в высокой траве и тут же обезвредил.

В рядах саперов Народной милиции ДНР, которых обучают специалисты инженерных войск России, нет профессиональных военных. Среди них шахтеры, бизнесмены, рабочие, юристы, охранники, финансисты.

Боец Народной милиции с позывным Янтарь совмещает сразу две должности - и командир отделения и оператор «Урана». Он всего три недели как влился в ряды саперов. По образованию - экономист. И звучит, это конечно, странно, но мужчина говорит, что опыт прежней работы очень пригодился в освоении новой воинской специальности. Внимание к мелочам, строгий самоконтроль - это и для сапера качества очень нужные. Российские инструкторы отмечают, что резервисты быстро учатся, буквально схватывая все на лету.

Аэропорт Мариуполя еще не до конца очищен от неразорвавшихся снарядов. И прежде чем начнется восстановление воздушной гавани, саперам предстоит изучить каждый метр ее территории. И с появлением нового взвода саперов из ДНР работа точно пойдет быстрее.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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