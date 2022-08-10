Пушилин заявил о прикрытии изоляторов с бойцами ВСУ системами ПВО

В конце июля ВСУ нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке, в результате чего погибли более 50 находившихся там бойцов украинской армии.

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Изоляторы со сложившими оружие бойцами ВСУ на территории ДНР находятся под усиленным прикрытием систем ПВО, так как ВСУ продолжают целенаправленно наносить по ним удары. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Мы ежедневно фиксируем попытки нанесения ударов по изоляторам с пленными. Мы выявляем такие попытки, но принимаем все меры, чтобы этого не допустить... Усилены меры безопасности, повышена работа ПВО», - приводит «Интерфакс» заявление главы ДНР.

Напомним, что Вооруженные силы Украины 29 июля нанесли удар по СИЗО №120 в Еленовке, где содержались сложившие оружие украинские военнослужащие и боевики нацбатов. В результате были убиты более 50 находившихся там бойцов ВСУ, еще 75 человек получили ранения.

Накануне изолятор посетил американский актер Стивен Сигал, занимающий должность специального представителя МИД РФ по гуманитарным связям России и США. Сигал лично ознакомился с доказательствами того, что атаку совершили украинские войска при помощи американских РСЗО HIMARS.