Спецпредставитель МИД РФ лично ознакомился с доказательствами, что атаку совершили украинские войска при помощи американских РСЗО HIMARS.

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Американский актер Стивен Сигал, занимающий должность специального представителя МИД РФ по гуманитарным связям России и США, посетил изолятор в Еленовке, по которому украинские военные нанесли удар. Об этом сообщает телеведущий Владимир Соловьев.

В СИЗО содержались националисты батальона «Азов»*, сдавшиеся в плен с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Сигал лично ознакомился с доказательствами, что атаку совершили украинские войска при помощи американских РСЗО HIMARS. В результате удара погибли более 50 человек, еще 75 получили ранения.

Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий вместе с иностранными журналистами посетил СИЗО в Еленовке, по которому Вооруженные силы Украины нанесли удар, чтобы сложившие оружие военнослужащие перестали давать показания о военных преступлениях киевского режима. По словам депутата, украинские власти запрашивали перевод своих боевиков именно в Еленовку, чтобы знать точные координаты их места содержания.

* Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории РФ.