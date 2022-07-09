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В Новосибирске автомобиль врезался в остановку: есть погибший

Анастасия Бобылева
06:52 09.07.2022
Один человек погиб, трое пострадали.
В Новосибирске автомобиль врезался в остановку: есть погибший
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Новосибирске водитель каршерингового легкового автомобиля врезался в остановку общественного транспорта. В результате столкновения пострадали трое человек, один погиб. Причиной послужило то, что водитель не справился с управлением, об этом сообщили в ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Сегодня, 9 июля, в 07:45 (03:45 мск) водитель, двигаясь на автомобиле каршеринговой компании по улице Ипподромская в сторону улицы Кропоткина, на запрещающий сигнал светофора не справился с управлением, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди - четыре женщины, одна их которых получила травмы, несовместимые с жизнью, трое доставлены в медицинское учреждение», - передает ТАСС сообщение Виталия Рифа, исполняющего обязанности замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Также стало известно, что водитель имел признаки опьянения на момент аварии. Остальные обстоятельства и причина аварии еще выясняются.

В субботу утром в Москве столкнулись пять автомобилей, были опубликованы кадры с места происшествия. Сейчас движение восстановлено.

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