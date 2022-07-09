Появились кадры с места крупной аварии на МКАДе

Сегодня ночью там столкнулись пять автомобилей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Появились кадры разбитых автомобилей с места крупной аварии на МКАДе. Пять машин пострадали в столкновении в районе улицы Профсоюзная.

На кадрах видны серьезные повреждения у легкового автомобиля и столкнувшегося с ним грузовика. По имеющимся данным, пострадавших нет.

Ранее было опубликовано видео с моментом столкновения.

Как сообщает Дептранс, сейчас движение на дороге восстановлено.