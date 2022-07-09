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Пять авто столкнулись на внутренней стороне МКАД: видео

Марина Крижановская
02:44 09.07.2022
Дептранс города Москвы сообщает, что движение осуществляется по двум полосам из пяти.
© Видео: Дептранс Оперативно, Telegram © Фото: Дептранс. Оперативно, Telegram
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На внутренней стороне МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие в районе улицы Профсоюзная. В столкновении пострадали пять автомобилей.

На видео запечатлен момент неудачного объезда препятствия на полосе движения белым фургоном. В результате столкновения его отбросило на соседнюю полосу. При этом были задеты автомобили, двигавшиеся по этой же полосе.

Как сообщает столичный Дептранс, движение осуществляется по двум полосам из пяти. На месте аварии уже работают оперативные службы. К настоящему времени дорожная ситуация затруднена.

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