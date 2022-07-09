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В посольстве РФ в США назвали причины очередных поставок Киеву систем HIMARS

Марина Крижановская
05:25 09.07.2022
Российские дипломаты указали на то, что киевские власти и нацформирования «применяют оружие из Соединенных Штатов для уничтожения городов Донбасса».
В посольстве РФ в США назвали причины очередных поставок Киеву систем HIMARS
© Фото: Yin Bogu Xinhua Globallookpress
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Очередные поставки оружия американцами призваны компенсировать множащиеся потери среди украинских военнослужащих и затянуть вооруженный конфликт «любой ценой».

Об этом написали в посольстве Российской Федерации в США. Таким образом там прокомментировали намерение Соединенных Штатов направить на Украину еще четыре РСЗО HIMARS.

В российском посольстве указали на то, что обстрелы ВСУ производят именно по жилым кварталам Донецка, где нет военных России.

«ВСУ постоянно наносят целенаправленные удары по жилым кварталам Донецка. Обстрелы ведутся натовскими снарядами калибром 155 мм. Каждый день в различных районах столицы ДНР, где даже близко нет российских военнослужащих, гибнут мирные жители. На днях во время прогулки прямо перед своим домом погибла десятилетняя девочка Вероника Бадина. На Донбассе от рук нацистов за восемь лет погибло более 150 детей», - опубликована информация в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве добавили, что «киевские власти и националистические формирования применяют оружие из Соединенных Штатов для уничтожения городов Донбасса».

«За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ. Цель Российской Федерации - положить конец террору киевского режима», - указали в посольстве РФ в США.

Также там отметили, что действия Вашингтона «не приближают мир, а напротив -подталкивают украинские власти к новым кровавым преступлениям».

Немногим ранее стало известно, что президент Джо Байден одобрил выделение Украине очередной партии военной помощи. В этот раз лидер США подписал указ об отправке в Киев пакета помощи на сумму 400 миллионов долларов.

До этого в Пентагоне уже анонсировали, что «основное внимание уделяется высокоточным вооружениям высокой дальности».

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