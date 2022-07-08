В Пентагоне анонсируют новый пакет военной помощи Киеву на $400 млн

Согласно словам представителя Пентагона в него войдут «высокоточные вооружения» большой дальности.

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Соединенные Штаты в пятницу объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму примерно 400 миллионов долларов. Об этом заявила в ходе спецбрифинга высокопоставленная представительница Пентагона.

Как передает слова РИА Новости в него войдут «высокоточные вооружения» большой дальности.

«В рамках сегодняшнего пакета основное внимание уделяется высокоточным вооружениям высокой дальности. В данном случае речь идет о поставках реактивных систем залпового огня HIMARS», - сказала представительница американского оборонного ведомства.

Представитель Пентагона уточнила, что общий объем такой помощи, оценивается приблизительно в 400 миллионов долларов. Согласно ее словам, в него, среди прочего, также войдет тысяча дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Ранее представитель Министерства обороны Соединенных Штатов заявила, что США поставят Украине четыре РСЗО HIMARS. Она сообщила, страна находится в постоянном контакте с Украиной, касательно вопросов поставок вооружений Киеву.