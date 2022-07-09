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Байден одобрил выделение Украине очередной военной помощи на сумму $400 млн

Марина Крижановская
01:14 09.07.2022
Указывается, что данная сумма пойдет на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку.
Байден одобрил выделение Украине очередной военной помощи на сумму $400 млн
© Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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Американский президент Джо Байден одобрил выделение Украине очередной военной помощи. В этот раз лидер США подписал указ об отправке в Киев пакета помощи на сумму 400 миллионов долларов.

Также Байден в своем указе делегировал полномочия в этом вопросе госсекретарю - Энтони Блинкену.

«Я делегирую государственному секретарю полномочия направить до 400 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для предоставления помощи Украине», - приводит РИА Новости соответствующую информацию.

Немногим ранее в военном ведомстве США - Пентагоне - уже анонсировали новый пакет военной помощи Киеву на эту сумму. Тогда сообщалось, что «основное внимание уделяется высокоточным вооружениям высокой дальности». В данном случае речь шла о поставках реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также в конце июня и Великобритания пообещала Украине выделить еще один миллиард евро на военную помощь. Утверждалось, что помощь будет включать беспилотники и системы ПВО.

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