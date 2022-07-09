Не стало звезды сериала «Клан Сопрано» Тони Сирико

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По сообщениям американской прессы, из жизни ушел актер Тони Сирико. Он получил широкую известность благодаря роли в сериале «Клан Сопрано». Ему было 79 лет.

Сообщается, что актер скончался в доме престарелых в Ft. Lauderdale. Причина смерти не раскрывается, но актер страдал деменцией. Об этом сообщил его менеджер Боб Макгоуэн. Информацию публикует издание Hollywood Reporter.

«Он был не только лояльным клиентом - он был хорошим другом», - заявил изданию Макгоуэн.

Сирико сыграл в сериале «Клан Сопрано» роль Поли Галтиери - друга главного героя.

Немногим ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в больнице после покушения на него. Политик скончался в больнице Медицинского университета Нары, куда его госпитализировали после нападения. В него два раза выстрелили из дробовика. Нападение на Абэ произошло на улице во время его выступления в рамках своей предвыборной кампании.