Самолет Л-410 с 17 парашютистами совершил жесткую посадку в Подмосковье
Самолет Л-410 с 17 парашютистами совершил жесткую посадку в Подмосковье.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Самолет Л-410 с 17 парашютистами совершил жесткую посадку в Подмосковье.
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Самолет Л-410 с 17 парашютистами совершил жесткую посадку в Подмосковье
Самолет Л-410 с 17 парашютистами совершил жесткую посадку в Подмосковье.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Самолет Л-410 с 17 парашютистами совершил жесткую посадку в Подмосковье.
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