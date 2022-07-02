В Хакасии пилот вертолета выжил после жесткой посадки
Как утверждается, часть фюзеляжа вертолета находится в реке Большой Абакан.
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
Пропавший в Хакасии вертолет Robinson нашли, он совершил жесткую посадку, пилот выжил. Об этом сообщили «Звезде» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике Хакасия.
«Там находился один человек, он живой», - заявили в экстренных службах.
По данным «Известий», часть фюзеляжа вертолета находится в реке Большой Абакан.
Ранее стало известно, что в Хакасии с радаров пропал частный вертолет, впоследствии он в автоматическом режиме успел подать сигнал бедствия.