В Хакасии пилот вертолета выжил после жесткой посадки

Как утверждается, часть фюзеляжа вертолета находится в реке Большой Абакан.

© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости

Пропавший в Хакасии вертолет Robinson нашли, он совершил жесткую посадку, пилот выжил. Об этом сообщили «Звезде» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике Хакасия.

«Там находился один человек, он живой», - заявили в экстренных службах.

По данным «Известий», часть фюзеляжа вертолета находится в реке Большой Абакан.

Ранее стало известно, что в Хакасии с радаров пропал частный вертолет, впоследствии он в автоматическом режиме успел подать сигнал бедствия.