Частный вертолет пропал в Хакасии
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
В Хакасии пропал частный вертолет, затем он подал сигнал бедствия.
В настоящий момент к нему из Алтайского района вылетели на помощь спасатели.
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Частный вертолет пропал в Хакасии
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
В Хакасии пропал частный вертолет, затем он подал сигнал бедствия.
В настоящий момент к нему из Алтайского района вылетели на помощь спасатели.
В ДPУГИХ CMИ
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