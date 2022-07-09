В ЛНР заявили об артиллерийском ударе ВСУ по Новодружеску

Помощник министра внутренних дел ЛНР сообщил, что пострадавших нет.

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Украинские войска нанесли артиллерийский удар в районе города Новодружеск, через который в освобожденный Лисичанск следуют машины с гуманитарной помощью. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Сегодня в район Новодружеска был нанесен артиллерийский удар со стороны ВСУ. К счастью, никто не пострадал, а ведь у нас там идут гуманитарные конвои», - цитирует ТАСС Киселева.

Ранее представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщило, что по населенному пункту Алчевск был открыт огонь со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Позднее представительство уточнило, что по населенному пункту украинские войска выпустили шесть ракет.