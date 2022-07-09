В ЛНР сообщили об обстреле Алчевска из РСЗО HIMARS производства США

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что по населенному пункту была выпущена одна ракета.

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Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Алчевск в Луганской Народной республике с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Об этом сообщило представительство республики в Совместном Центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.40 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (1 ракета)», - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее мэр города Горловка Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела украинских вооруженных сил Донецкой Народной республики в поселке Пантелеймоновка погиб мирный житель. Градоначальник также отмечал, что в результате атаки ВСУ по городу ранеными оказались 11 мирных жителей. В частности, ранение получила 13-летняя девочка.