В ЛНР уточнили, что ВСУ обстреляли Алчевск шестью ракетами из РСЗО HIMARS

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Представительство Луганской Народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня уточнило, что украинские боевики выпустили по населенному пункту Алчевск шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. В результате обстрела зафиксированы повреждения на предприятии «Коммунарскстрой».

«По уточненной информации, в результате обстрела города Алчевск из американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 6 ракет) повреждено остекление и кровля 6 жилых домов, а также остекление и ограждение предприятия "Коммунарскстрой"», - передает представительство у себя в Telegram.

Напомним, представительство ЛНР в СЦКК до этого сообщило, что по населенному пункту Алчевск была выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS. Кроме того, стало известно, что украинские военные восемь раз за 35 минут обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.