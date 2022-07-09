The Print: не менее 45 человек ранены и пострадали в ходе беспорядков в Шри-Ланке

В основном ранения получены в ходе столкновений между полицией и протестующими.

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Число раненых и пострадавших в ходе столкновений в Шри-Ланке достигло 45 человек, среди них семь сотрудников сил безопасности. Об этом сообщает индийская онлайн-газета The Print.

Как сообщает издание, в основном ранения получены в ходе столкновений между полицией и протестующими, которые заняли в субботу резиденции президента Готобхаи Раджапаксы и премьера Ранила Викрамасингхе.

Ранее протестующие в Шри-Ланке подожгли здание резиденции премьер-министра. На кадрах можно увидеть как пламя обширно охватило постройку, вблизи возгорания собрались люди.

Напомним, 9 июля на Шри-Ланке тысячи протестующих вышли на улицы города Коломбо. В ходе стычек некоторым из них удалось прорваться в дворец президента. Во время экстренного заседания лидеров политических партий, президента страны призвали подать в отставку. Сам глава государства сообщил премьер-министру, что готов принять любое решение, которое примут лидеры политических партий.