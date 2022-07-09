Протестующие в Шри-Ланке подожгли здание резиденции премьер-министра

До этого в сети опубликовали кадры участников протеста в резиденции президента Шри-Ланки, часть из которых купается в бассейне.

© Видео: citizenk2022, Twitter © Фото: citizenk2022, Twitter

Участники беспорядков в Шри-Ланке, которые проникли на территорию резиденции премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе, подожгли правительственное здание. Об этом информирует портал Newswire. Судя по кадрам, которые публикуют очевидцы в социальных сетях, пламя обширно охватило постройку, вблизи возгорания собрались люди.

Ранее в сети опубликовали кадры участников протеста в резиденции президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы. На них часть протестующих купается в бассейне, остальные смотрят на них или снимают происходящее на камеру.

Напомним, 9 июля на Шри-Ланке тысячи протестующих вышли на улицы Коломбо. В ходе столкновений части из них удалось прорваться в президентский дворец. Во время экстренного заседания лидеров политических партий, президента призвали подать в отставку. Сам глава государства сообщил премьер министру, что готов принять любое решение, которое примут лидеры политических партий.