В стране и мире AFP: в ходе протеста на Шри-Ланке демонстранты ворвались в резиденцию президента Анастасия Бобылева По данным французского издания, президент Готабая Раджапакса сбежал. © Видео: niporwifi, Twitter © Фото: Isura Nimantha, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: В Коломбо (Шри-Ланка) участники протеста ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. AFP сообщает, что лидеру Шри-Ланки пришлось бежать. Протестующие предъявили требование незамедлительной отставки действующего президента, премьер-министра и всего правительства. Недовольство штурмующих связано с кризисом в стране. В настоящее время Шри-Ланка переживает серьезный кризис. Сейчас на остраве наблюдается нехватка топлива, продовольствия, лекарств. В связи с этим в среду Готабая Раджапакса обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой открыть кредитную линию для импорта топлива. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика