«Зенит» разгромил «Спартак» и завоевал Суперкубок России

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В матче за Суперкубок России футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Забитыми мячами отметились нападающие Иван Сергеев, Малком и Кассьерра, а также полузащитник Вендел. Так, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России в седьмой раз в истории и в третий раз подряд. Напомним, в прошлом году ФК «Зенит» со счетом 3:0 победил московский клуб «Локомотив» в матче за Суперкубок России по футболу.

Ранее футбольные болельщики объявили бойкот матчам РПЛ, Кубка России и еврокубкам из-за закона о Fan ID. По мнению фанатского актива, новые правила посещения трибун являются навязанными и не имеющими ничего общего с безопасностью на соревнованиях. Впервые электронный паспорт болельщика в России опробовали в 2017 году, когда страна принимала футбольный Кубок конфедераций.