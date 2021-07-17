«Зенит» завоевал Суперкубок России

ФК «Зенит» со счетом 3:0 победил московский клуб «Локомотив» в матче за Олимп - Суперкубок России по футболу. Встреча команд прошла в Калининграде.

Голы забили Далер Кузяев (27-я минута), Сердар Азмун (57), Александр Ерохин (83), передает ТАСС.

В предыдущем сезоне команды сыграли друг с другом дважды в чемпионате страны. Встреча в Москве завершилась нулевой ничьей. В Санкт-Петербурге хозяева разгромили железнодорожников со счетом 6:1 и стали чемпионами России.

В прошлом году голами отличились Артем Дзюба (14-я минута) и Магомед Оздоев (69). У «Локомотива» гол забил Ведран Чорлука (72).

Всего же петербургский клуб данный трофей завоевывал пять раз (в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах).