Болельщики «Спартака» и «Зенита» объявили бойкот играм из-за закона о FAN ID

Футбольные болельщики объявили бойкот матчам РПЛ, Кубка России и еврокубкам из-за закона о Fan ID. По мнению фанатского актива, новые правила посещения трибун являются навязанными и не имеющими ничего общего с безопасностью на соревнованиях.

«Заявляем о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков. Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона», - говорится в заявлении болельщиков московского «Спартака».

С красно-белыми солидарны поклонники футбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга. Фанаты с берегов Невы также заявили о бойкотировании игр российской регулярки.

«Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными. Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом», - сказано в заявлении фанатского объединения «Зенита».

Напомним, закон о введении электронных паспортов для болельщиков (Fan ID) был подписан в конце прошлого года. Соответствующий Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Впервые электронный паспорт болельщика в России опробовали в 2017 году, когда страна принимала футбольный Кубок конфедераций. Положительный опыт также использовали на следующий год, во время чемпионата мира. Получить паспорт болельщика можно будет на сайте госуслуг.