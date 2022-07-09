В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Ураган»

В представительстве сообщили, что обстрелу подверглись Кировский и Петровский районы города.

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Украинские войска обстреляли жилые районы Донецка из реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 19:35, Донецк, выпущено шесть ракет из БМ-27 "Ураган"», - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В представительстве добавили, что обстрелу подверглись Кировский и Петровский районы города.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что по населенному пункту Алчевск был открыт огонь со стороны Вооруженных сил Украины из РСЗО HIMARS. Позднее представительство уточнило, что по населенному пункту противником было выпущено шесть ракет.