В СМИ назвали дату ухода с поста президента Шри-Ланки

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По данным СМИ, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил, что 13 июля намерен покинуть пост главы государства. Об этом сообщил местный портал Newswire со ссылкой на спикера парламента страны Махинду Япу Абеивардену.

Ранее участники беспорядков в Шри-Ланке, которые проникли на территорию резиденции премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе, подожгли правительственное здание. До этого в сети опубликовали кадры участников протеста в резиденции президента страны, часть из которых купается в бассейне.

Напомним, 9 июля на Шри-Ланке тысячи протестующих вышли на улицы Коломбо. В ходе столкновений части из них удалось прорваться в президентский дворец. Во время экстренного заседания лидеров политических партий, президента призвали подать в отставку. Сам глава государства сообщил премьер министру, что готов принять любое решение, которое примут лидеры политических партий.