Глава МО Бриатнии Бен Уоллес заявил, что не будет выдвигаться на пост лидера тори
Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не собирается выдвигаться на пост лидера тори.
«После тщательного обдумывания и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за лидерство в Консервативной партии», - цитирует Уоллеса РИА Новости со ссылкой на его соцсети.
Ранее издание Financial Times написало, что сторонники британского премьер-министра Бориса Джонсона планируют помешать бывшему министру финансов Риши Сунаку, подавшему в отставку, стать его преемником. Издание отметило, что Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера, чтобы положить конец «утешительным сказкам Джонсона».
Напомним, Борис Джонсон 7 июля принял решение оставить пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны. Политик проработает в должности премьер-министра страны до момента назначения нового главы британского кабинета министров. Предполагалось, что пост премьера могут занять Риши Сунак, министр обороны Бен Уоллес или глава МИД Лиз Трасс.