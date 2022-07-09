Глава МО Бриатнии Бен Уоллес заявил, что не будет выдвигаться на пост лидера тори

О таком решении министр обороны Британии заявил в своей соцсети.

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Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не собирается выдвигаться на пост лидера тори.

«После тщательного обдумывания и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за лидерство в Консервативной партии», - цитирует Уоллеса РИА Новости со ссылкой на его соцсети.

Ранее издание Financial Times написало, что сторонники британского премьер-министра Бориса Джонсона планируют помешать бывшему министру финансов Риши Сунаку, подавшему в отставку, стать его преемником. Издание отметило, что Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера, чтобы положить конец «утешительным сказкам Джонсона».

Напомним, Борис Джонсон 7 июля принял решение оставить пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны. Политик проработает в должности премьер-министра страны до момента назначения нового главы британского кабинета министров. Предполагалось, что пост премьера могут занять Риши Сунак, министр обороны Бен Уоллес или глава МИД Лиз Трасс.