Опубликованы кадры протестующих в бассейне резиденции президента Шри-Ланки

В ходе протеста демонстранты ворвались в резиденцию президента. Некоторые из них решили искупаться в бассейне дворца.

© Видео: PramodMadhav6, Twitter © Фото: PramodMadhav6, Twitter

В сети опубликовали кадры участников протеста в резиденции президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы. На них часть протестующих купается в бассейне, остальные смотрят на них или снимают происходящее на камеру.

Ранее были опубликованы кадры протестующих во дворце.

По имеющимся данным, пострадал по меньшей мере 31 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Полицейские применяют слезоточивый газ и стреляют в воздух для разгона демонстрантов.

В субботу в столице Шри-Ланки Коломбо протестующие ворвались в резиденцию президента страны Готабаи Раджапаксы. На улицы вышли тысячи людей.