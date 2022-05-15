Шольц решил не обижаться на посла Украины, назвавшего его ливерной колбасой

Канцлер ФРГ сказал, что «не нужно придавать такое большое значение каждому слову».

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал оценивать высказывание посла Украины Андрея Мельника, назвавшего немецкого лидера «обиженной ливерной колбасой».

В беседе с порталом t-online Олаф Шольц перевел тему, заявив, что оставит эти слова на суд самого журналиста.

«Не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном: мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия прекратила огонь и вывела войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели обширные санкции», - подчеркнул немецкий канцлер.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине и ее гуманитарные аспекты. Кроме того, лидеры обсудили эвакуацию гражданских из завода «Азовсталь» и состояние переговоров Российской Федерации и Украины.

До этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мечта о едином европейском доме потерпела крах. Также он ыразил благодарность странам, которые 77 лет назад освободили Германию от нацизма.