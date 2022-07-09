Financial Times: сторонники Джонсона хотят помешать Сунаку стать премьером Британии

Издание утверждает, что уход Риши Сунака с поста главы Минфина вынудил Джонсона объявить об отставке.

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Сторонники премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона планируют помешать экс-министру финансов Риши Сунаку стать его преемником. Также экс-главу минфина обвиняют в том, что он спровоцировал уход Джонсона - якобы для этого он ушел из Минфина.

«Сторонники Джонсона сообщили, что на Даунинг-стрит были "в ярости" из-за ухода Сунака. Один высокопоставленный чиновник назвал Сунака "высокомерным ублюдком"», - пишет издание Financial Times со ссылкой на источники в правительстве.

Издание отмечает, что Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера, чтобы положить конец «утешительным сказкам Джонсона».

Напомним, Борис Джонсон 7 июля принял решение покинуть пост лидера Консервативной партии Великобритании. Политик проработает в должности премьер-министра страны до момента назначения нового главы британского кабмина. Предполагается, что пост премьера могут занять Риши Сунак, министр обороны Бен Уоллес или глава МИД Лиз Трасс.