Конвой президента Шри-Ланки прибыл в аэропорт Коломбо: видео

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В аэропорт столицы Шри-Ланки Коломба прибыл конвой президента страны Готабайю Раджапаксы. Глава государства покинет страну на фоне протестов. Готовящийся к вылету президентский борт сняли на видео очевидцы.

Как сообщает Ada Derana, депутаты Шри-Ланки подписали письмо с требованием к Раджапаксе уйти в отставку. В стране просят создать временное правительство во главе с премьер-министром.

Напомним, на Шри-Ланке тысячи протестующих вышли на улице Коломбо. В ходе столкновений на улицах города, части из них удалось прорваться в президентский дворец.