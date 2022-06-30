AFP: Британия пообещала Украине выделить еще один миллиард евро на военную помощь

Утверждается, что помощь будет включать беспилотники, а также системы ПВО.

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Великобритания пообещала Украине выделить еще более 1,1 миллиарда евро на военную помощь. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление Даунинг-стрит. Утверждается, что помощь будет включать беспилотники и системы ПВО.

Таким образом, сумма, которую Лондон потратил на военную помощь Киеву с начала спецоперации, составит более 2,6 миллиарда евро.

В мае правительство Великобритании заявило о решении направить Киеву £1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд). Предполагалось, что деньги пойдут на закупку вооружения, оказание экономической и гумпомощи.