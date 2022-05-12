В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Погромы, поджоги и смерти: жительница Шри-Ланки рассказала о беспорядках на улицах городов

Алиса Краузе
01:19 12.05.2022
Жительница Коломбо раскрыла, как мирные протесты переросли в хаос и беспредел.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ajith Perera XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Протесты на Шри-Ланке шли уже долгое время, однако демонстрации носили мирный характер и ничто не предвещало грозы. Об этом рассказала жительница Коломбо Алевтина Юрковская.

Однако ситуация резко изменилась, когда с юга страны в эпицентр протестов прибыли люди, перед которыми стояла задача разогнать демонстрантов, которые обосновались у здания правительства и около месяца жили там в палатках. По словам женщины, южанам, вероятнее всего, заплатили за приезд.

«Началась стычка. Полиция тоже начала действовать. И все это дело завязалось», - объяснила Алевтина.

После того, как ситуация стала накаляться, по улицам побежали толпы и стали слышны звуки стрельбы, жителям города стало страшно. Сама женщина в этот момент находилась в офисе, расположенном недалеко от административных зданий. Работу прервали посреди трудового дня и распустили коллектив, чтобы сотрудники сумели добраться домой. Автобусов на дорогах уже не было, однако Юрковской удалось за двойную цену добраться на такси.

«До сих пор мы сидим по домам. Потому что у нас сейчас комендантский час - не разрешают выходить из дома», - отметила Алевтина.

Шри-Ланку, по сведениям местной жительницы, откроют сегодня в 7:00 по местному времени и лишь на семь часов, после чего страну опять закроют.

«Сейчас уже пригнали армию с танками. Танки ездят по улицам, чтобы люди не нарушали, не было мародерства. Потому что... больше 50 домов было сожжено... Сгорело несколько отелей. Восемь человек погибли и больше 200 раненых. И сейчас президент отдал указ армии: если будет нарушение спокойствия, какое-то мародерство или будут что-то поджигать, будут что-то рушить - открывайте огонь на поражение», - указала женщина.

Сейчас жители Шри-Ланки находятся в трудном положении. В стране практически нет газа, периодически производится веерное отключение электричества. В связи с актуальной ситуацией лишать электропитания, как опасаются люди, могут до семи часов в сутки.

«Это страшно, при нашей-то погоде, при нашей температуре. А потом, если подумать о фабриках, о бизнесе, который должен работать. Это естественно приводит - и уже привело - страну к дефолту», - заявила Юрковская.

Экономика государства находится в подвешенном состоянии. Сейчас Шри-Ланка ожидает транша МВФ, однако международный валютный фонд не торопится с переводом средств, так как ждет смены власти. К настоящему моменту премьер страны уже ушел в отставку под влиянием массовых протестов. Теперь гражданам остается ждать утверждения президента.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:03 В стране и мире
Жительница Испании с флагом РФ в руках вступила в перепалку с украинскими активистами
01:19 В стране и мире
Видео
Погромы, поджоги и смерти: жительница Шри-Ланки рассказала о беспорядках на улицах городов
00:14 В стране и мире
Посол Антонов рассказал о зашкаливающей русофобии в США
23:27 В стране и мире
Премьер Италии заявил об оплате Германией поставок газа из РФ в рублях
21:56 Армия
Минобороны: боевики заминировали Кайдакский мост в Днепре для подрыва в случае подхода ВС РФ
Популярное
Видео
МО РФ: на Украине готовятся провокации против ВС России по сирийскому сценарию
Видео
МО РФ: распространенные в ЛНР фальшивые деньги заразили устойчивым к лекарствам туберкулезом
ПВО РФ уничтожила девять украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»
Видео
Охота на ПВО: кадры вылета Су-35С в рамках спецоперации
Видео
МО РФ: Народная милиция ЛНР при поддержке ВС РФ прорвала оборону в Попасной и вышла на границу республики
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.