Погромы, поджоги и смерти: жительница Шри-Ланки рассказала о беспорядках на улицах городов

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Протесты на Шри-Ланке шли уже долгое время, однако демонстрации носили мирный характер и ничто не предвещало грозы. Об этом рассказала жительница Коломбо Алевтина Юрковская.

Однако ситуация резко изменилась, когда с юга страны в эпицентр протестов прибыли люди, перед которыми стояла задача разогнать демонстрантов, которые обосновались у здания правительства и около месяца жили там в палатках. По словам женщины, южанам, вероятнее всего, заплатили за приезд.

«Началась стычка. Полиция тоже начала действовать. И все это дело завязалось», - объяснила Алевтина.

После того, как ситуация стала накаляться, по улицам побежали толпы и стали слышны звуки стрельбы, жителям города стало страшно. Сама женщина в этот момент находилась в офисе, расположенном недалеко от административных зданий. Работу прервали посреди трудового дня и распустили коллектив, чтобы сотрудники сумели добраться домой. Автобусов на дорогах уже не было, однако Юрковской удалось за двойную цену добраться на такси.

«До сих пор мы сидим по домам. Потому что у нас сейчас комендантский час - не разрешают выходить из дома», - отметила Алевтина.

Шри-Ланку, по сведениям местной жительницы, откроют сегодня в 7:00 по местному времени и лишь на семь часов, после чего страну опять закроют.

«Сейчас уже пригнали армию с танками. Танки ездят по улицам, чтобы люди не нарушали, не было мародерства. Потому что... больше 50 домов было сожжено... Сгорело несколько отелей. Восемь человек погибли и больше 200 раненых. И сейчас президент отдал указ армии: если будет нарушение спокойствия, какое-то мародерство или будут что-то поджигать, будут что-то рушить - открывайте огонь на поражение», - указала женщина.

Сейчас жители Шри-Ланки находятся в трудном положении. В стране практически нет газа, периодически производится веерное отключение электричества. В связи с актуальной ситуацией лишать электропитания, как опасаются люди, могут до семи часов в сутки.

«Это страшно, при нашей-то погоде, при нашей температуре. А потом, если подумать о фабриках, о бизнесе, который должен работать. Это естественно приводит - и уже привело - страну к дефолту», - заявила Юрковская.

Экономика государства находится в подвешенном состоянии. Сейчас Шри-Ланка ожидает транша МВФ, однако международный валютный фонд не торопится с переводом средств, так как ждет смены власти. К настоящему моменту премьер страны уже ушел в отставку под влиянием массовых протестов. Теперь гражданам остается ждать утверждения президента.