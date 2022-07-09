Тело Синдзо Абе привезли в его дом: видео

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Тело бывшего премьер-министра Японии Синздо Абэ, убитого 8 июля, доставили к его дому. В зданию подъехал траурный кортеж.

Вокруг дома политика собралось большое количество люде - они пришли с цветами, чтобы проститься с политиком.

8 июля на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение. Политика атаковали, когда он выступал на улице города Нара в рамках своей предвыборной кампании. В результате случившегося Абэ был ранен. Его оперативно госпитализировали с кровотечением.

Позднее стало известно, что Синдзо Абэ скончался в больнице после совершенного на него покушения. Ему было 67 лет. За почти 2 800 дней на посту премьера политическое долгожительство он заслужил во многом своей неординарностью и близостью к народу. Похороны Абэ пройдут 12 июля. политик будет похоронен в своем родном городе - Симоносеки, префектура Ямагути.