Опубликованы кадры с места нападения на экс-премьера Японии

Судя по описанию видео, напавший на Синдзо Абэ был задержан.

© Видео: Youtube, moe y © Фото: Youtube, moe y

Жители Японии опубликовали видео с предположительного мета нападения на бывшего премьер-министра страны Синздо Абэ. Информация о нападении поступила утром 8 июля.

На кадрах видно, что на предполагаемом месте покушения собралось большое количество людей. Судя по описанию видео, напавший был задержан.

Сегодня на экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено покушение. Политика якобы атаковали, когда он выступал на улице города Нара в рамках своей предвыборной кампании. В результате случившегося, как сообщает пресса, бывший премьер-министр страны был ранен. Его оперативно госпитализировали с кровотечением.