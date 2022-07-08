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Globe and Mail: Канада и ФРГ близки к заключению соглашения о возврате в РФ газовой турбины

Марина Крижановская
23:58 08.07.2022
Отмечается, что стороны близки к заключению соглашения, однако ему препятствует Украина.
Globe and Mail: Канада и ФРГ близки к заключению соглашения о возврате в РФ газовой турбины
© Фото: Jens Büttner dpa Globallookpress
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Согласно появившимся в прессе сообщениям, Германия и Канада близки к достижению договоренности о возвращении газовой турбины в Россию, которая необходима для трубопровода «Северный поток».

Напомним, что данная турбина была направлена в Канаду на ремонт, поскольку завод в Монреале располагает техническими возможностями для выполнения данных ремонтных работ.

Как сообщает издание Globe and Mail, попавшая под санкции газовая турбина может вернуться в Россию. Отмечается, что стороны близки к заключению соглашения, однако ему препятствует Украина. Согласно прессе, положительное решение может быть принято «в ближайшие несколько дней», однако «еще многое предстоит сделать».

Немногим ранее сообщалось, что канадские власти по просьбе Германии приняли решение снять санкции с поставок турбин для газопровода «Северный поток». Отмечено, что поводом для снятия ограничений может стать появление у «Газпрома» технической возможности восстановить объемы прокачки газа в Евросоюз.

В то же время Россия не ведет с канадской стороной по этому вопросу никакого диалога. Посол России в Канаде сказал, что в первую очередь - это повестка переговоров между Германией и Канадой.

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