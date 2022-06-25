Посол РФ в Канаде высказался о вопросе поставок турбин для «Северного потока»

Посол Степанов не видит необходимости «становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств».

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Российский посол в Канаде Олег Степанов рассказал о ситуации с заблокированными поставками оборудования для газопровода «Северный поток».

Посол Степанов отметил, что Россия не ведет с канадской стороной по этому вопросу никакого диалога. Он сказал, что в первую очередь - это повестка переговоров между Германией и Канадой.

«Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос - в первую очередь проблема между Канадой и Германией. Два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой собственных санкций против России. Поэтому разбираться в этом нужно именно немцам с канадцами», - сообщил посол в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что не видит необходимости «становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств».

«В настоящее время нашей роли я не вижу просто», - подытожил высокопоставленный российский дипломат.

Ранее сообщалось, что Германия планирует национализировать часть «Северного потока - 2». С таким заявление выступили в Министерстве финансов ФРГ. Там рассматривают возможность присвоить себе часть российского газопровода, которая находится на немецкой территории.