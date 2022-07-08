«Европейская правда»: Канада снимет санкции с турбин для «Газпрома» по просьбе ФРГ

По данным издание, решение Оттавы может вызвать недовольство у властей Украины.

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Власти Канады по просьбе Германии приняли решение снять санкции с поставок турбин для газопровода «Северный поток». Поводом для снятия ограничений может стать появление у «Газпрома» технической возможности восстановить объемы прокачки голубого топлива в Евросоюз.

«Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима поставок турбин для газопровода Nord Stream», - пишет издание «Европейская правда».

При этом Киев раскритиковал данное решение Оттавы, назвав его «необоснованным и опасным для санкционного режима».

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек попросил Канаду доставить турбину для «Газпрома» в Германию, если ее доставка в Россию для Канады связана с нарушением санкций. Хабек также призвал Канаду не откладывать решение и ответить на предложение до начала периода профилактических работ.