«Европейская правда»: Канада снимет санкции с турбин для «Газпрома» по просьбе ФРГ
Власти Канады по просьбе Германии приняли решение снять санкции с поставок турбин для газопровода «Северный поток». Поводом для снятия ограничений может стать появление у «Газпрома» технической возможности восстановить объемы прокачки голубого топлива в Евросоюз.
«Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима поставок турбин для газопровода Nord Stream», - пишет издание «Европейская правда».
При этом Киев раскритиковал данное решение Оттавы, назвав его «необоснованным и опасным для санкционного режима».
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек попросил Канаду доставить турбину для «Газпрома» в Германию, если ее доставка в Россию для Канады связана с нарушением санкций. Хабек также призвал Канаду не откладывать решение и ответить на предложение до начала периода профилактических работ.