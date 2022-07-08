Скончался актер из сериала «Твин Пикс» Ленни фон Долен

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Американский актер Ленни фон Долен скончался в возрасте 63 лет. Фон Долен прославился благодаря роли Гарольда Смита в сериале «Твин Пикс». О смерти актера сообщила его сестра Кэтрин, при этом о причинах его кончины не сообщается.

«5 июля мир потерял великолепного человека. Он всегда во всем лидировал: будь то захватывающая беседа, актерское искусство или путешествие в новые места», - приводит издание Metro сообщение Кэтрин.

Ленни фон Долен также запомнился ролями в картинах «Флэш», «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Один дома - 3» и в оскароносном фильме «Нежное милосердие».

Вчера американский актер Джеймс Каан, который прославился благодаря роли Сантино (Сонни) Корлеоне в фильме «Крестный отец», скончался в возрасте 82 лет. О причине смерти актера также не сообщается.