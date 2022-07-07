В стране и мире Звезда «Крестного отца» Джеймс Каан умер на 83 году жизни Елизавета Потейчук О причине смерти актера не сообщается. © Фото: Astute Films Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Американский актер Джеймс Каан, который прославился благодаря роли Сантино (Сонни) Корлеоне в фильме «Крестный отец», скончался в возрасте 82 лет. Причина смерти актера не сообщается. «Его семья ценит проявления любви и искренние соболезнования и просит вас продолжать уважать их частную жизнь в этот сложный период», - приводит «Интерфакс» сообщение из соцсетей Каана. Джеймс Каан родился 26 марта 1940 года в районе Бронкс в Нью-Йорке. Свою первую роль актер сыграл в фильме Билли Уайлдера «Нежная Ирма» в 1963 году. Каан был женат четыре раза, у него осталось пятеро детей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика