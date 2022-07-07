Звезда «Крестного отца» Джеймс Каан умер на 83 году жизни
О причине смерти актера не сообщается.
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Американский актер Джеймс Каан, который прославился благодаря роли Сантино (Сонни) Корлеоне в фильме «Крестный отец», скончался в возрасте 82 лет. Причина смерти актера не сообщается.
«Его семья ценит проявления любви и искренние соболезнования и просит вас продолжать уважать их частную жизнь в этот сложный период», - приводит «Интерфакс» сообщение из соцсетей Каана.
Джеймс Каан родился 26 марта 1940 года в районе Бронкс в Нью-Йорке. Свою первую роль актер сыграл в фильме Билли Уайлдера «Нежная Ирма» в 1963 году. Каан был женат четыре раза, у него осталось пятеро детей.