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В Пентагоне заявили, что США поставят Украине четыре РСЗО HIMARS

Игнат Далакян
21:04 08.07.2022
Представитель Пентагона сообщила, что США находятся в постоянном контакте с Украиной по вопросам поставок вооружений Киеву.
В Пентагоне заявили, что США поставят Украине четыре РСЗО HIMARS
© Фото: defense.gov
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Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине будет включать четыре американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним. Об этом сообщила журналистам в ходе спецбрифинга высокопоставленная представительница Пентагона.

«На сегодняшний день (Украине - прим.ред.) поставлены восемь таких систем. С учетом нового пакета помощи в сумме их число достигнет 12. Хотелось бы отметить, что наша помощь в сфере безопасности формируется на основании четких запросов украинской стороны касательно вооружений, которые помогают им противостоять российской военной операции», - цитирует РИА Новости представительницу Пентагона.

Как передает агентство, она утверждает, что Соединенные Штаты находятся в постоянном контакте с Украиной касательно поставок вооружений Киеву, тщательно отслеживают их применение и учитывают эти данные при планировании новой военной помощи.

Ранее директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник признал, что его ведомство неоднократно фиксировало распродажу вооружения, поступающего от стран Запада. Согласно его словам, они открыли около десяти такого рода уголовных дел, однако, это не полное количество подобных преступлений.

До этого бывший глава разведки Чехии заявил, что Запад оказался не готов к долгосрочной поддержке Украины. Согласно его словам, страны Североатлантического альянса все меньше готовы оказывать реальную помощь Украине, а активная поддержка есть только на словах.

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