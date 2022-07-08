Власти Канады ввели санкции против экс-главы «Яндекса» Худавердяна

Из санкционного списка следует, что под ограничения попала и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Власти Канады ввели ограничительные меры в отношении бывшего генерального директора компании «Яндекс» Тиграна Худавердяна. Кроме того, в санкционный перечень попали юридические лица, среди которых Роскомнадзор и ряд российских СМИ.

Из списка, опубликованного правительством Канады, следует, что под ограничения попала и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Всего под санкциями находятся 15 организаций и 30 физических лиц из России.

Ранее стало известно, что японское правительство планирует расширить антироссийские санкции и включить туда около 160 физических и юридических лиц, чья деятельность связана с Россией. Санкционный перечень, как отмечает СМИ, также предполагает запрет на предоставление некоторых услуг для России, таких как бухгалтерский учет и траст.