Канада ввела санкции против Роскомнадзора

В общей сложности под ограничительные меры попали 15 организаций и 30 физических лиц из России.

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Канада расширила санкции в отношении России. Власти страны, в частности, включили в санкционный список Роскомнадзор и ряд российских СМИ, включая RT, Sputnik, Первый канал, ВГТРК. Как следует из опубликованного перечня, под санкции попали и физические лица, а именно патриарх Кирилл, журналисты Екатерина Андреева, Ольга Скабеева, Аркадий Мамонтов и другие.

«Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня во время встречи министров иностранных дел G20 на Бали объявила о дополнительных санкциях в связи с незаконным и неоправданным вторжением России на Украину», - приводит ТАСС сообщение МИД Канады.

В общей сложности под ограничительные меры попали 15 организаций и 30 физических лиц из России.

Ранее стало известно, что Россия вводит ответные меры на объявленные канадскими властями антироссийские санкции. Они затронут 26 граждан страны. Сообщается, что ограничительные меры на въезд в Россию затронут высших чиновников, их родных и близких, топ-менеджеров ВПК и судостроительной отрасли, командование Вооруженных сил.